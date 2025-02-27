Менеджер клубу УПЛ не повернувся до України після закордонних зборів

Олег Авдиш вирішив не повертатися на батьківщину з Туреччини.

Заступник генерального директора "Карпат" із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся до України після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині.

Про це львівський клуб повідомив у відповідь на запит Tribuna.com.

"Повідомляємо про те, що делегація футбольного клубу "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період від 18 січня до 14 лютого 2025 року.

Усі працівники футбольного клубу "Карпати" (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – відповіли у клубі у листі, підписаному генеральним директором "левів" Андрієм Русолом.

25-річний Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у "Карпатах" він займався спортивним консалтингом.

Раніше повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії, втекла до Росії.

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