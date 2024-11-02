Менеджер Усика назвав потенційного суперника для українця після реваншу з Ф'юрі

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, хто може стати наступним суперником його клієнта після бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, український боксер може провести другий поєдинок з британцем Даніелем Дюбуа, який зараз володіє титулом IBF.

"Коли Олександр вдруге переможе Тайсона, то у його ваговій категорії більше не залишиться цікавих боксерів, крім Даніеля Дюбуа. Він – володар титулу IBF. Ще багато хто згадує перший бій, багато хто говорить, що це не був удар нижче пояса, хоча це на 100% був удар нижче пояса.

Ви знаєте, рефері дав нам трохи часу, щоб він використав його, я вважаю, що кожен розумний боєць буде робити те ж саме. Є деякі питання для багатьох людей, і після Ф'юрі для Олександра буде ідеальним бій з Даніелем, тоді він зможе точно довести, як він може перемогти його і вдруге стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі", – сказав Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

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Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса, після чого той упав на канвас рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. У зв'язку з цим у команді Дюбуа вимагали анулювати результат бою з Усиком.

Пізніше WBA виступила з офіційною заявою, констатувавши, що влучання Дюбуа нижче пояса було порушенням правил, та після детального вивчення апеляції постановила, що результат чемпіонського бою залишається чинним.

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