Менеджер Усика повідомив про скасування бою українця з Ф'юрі: що чекає на Олександра далі

Очікується, що український боксер повернеться в ринг влітку цього року.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик, швидше за все, не проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що команда Олександра втратила надію на те, що об'єднавчий поєдинок із британцем вдасться організувати.

За його словами, тепер Усик має наміри зосередитися на обов'язковому захист поясів. Повернення Олександра до рингу очікують у червні-липні цього року.

"Щойно розмовляв з Егісом Клімасом, він каже, що команда Усика припиняє спроби влаштувати бій з Ф'юрі 29 квітня і тепер виконуватиме свої зобов'язання перед обов'язковими претендентами. Незалежно від того, на які компроміси йшов Усик, від нього вимагали ще більше. Вони сподіваються, що Усик повернеться у червні чи липні", – цитує Клімаса журналіст Стів Кім.

Раніше Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок, на що українець потужно відповів.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі планували організувати 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Команда українця висунула британцю ультиматум: або бій відбудеться в цю дату, або ж Олександр битиметься з іншим суперником – обов'язковим претендентом за лінією WBA британцем Даніелем Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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