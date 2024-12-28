Менеджер Усика розповів, коли український чемпіон проведе свій наступний бій

Егіс Клімас вважає, що Олександр повернеться в ринг наприкінці липня або в серпні 2025 року.

Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, коли варто очікувати повернення українського чемпіона в ринг.

За його словами, після перемоги в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі український боксер, ймовірно, не відновить тренування до кінця квітня наступного року.

Клімас вважає, що свій наступний поєдинок Усик проведе наприкінці липня або в серпні 2025 року.

"Це буде дуже довга підготовка. Після ще 12 раундів з Ф'юрі йому потрібне хороше, тривале відновлення. Дюбуа повинен побити Паркера, перш ніж він зможе навіть почати думати про Усика", – наводить слова Клімаса BoxingScene.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа захищатиме пояс IBF у надважкій вазі в поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, який заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді.

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів, повне відео бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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