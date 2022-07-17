"Мені болить за те, що відбувається в Україні": єдиний легіонер долучився до "Шахтаря" на зборах

Нападник збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре став єдиним легіонером, який готується з донецькою командою до нового сезону.

Африканський форвард Лассіна Траоре, незважаючи на війну, не залишив "Шахтар" і нещодавно приєднався до команди на передсезонних тренувальних зборах у Нідерландах

21-річний нападник збірної Буркіна-Фасо зізнався, що хвилюється за українців, які постраждали від розв'язаної Росією повномасштабної війни.

"Щиро радію, що повернувся до "Шахтаря". Було дуже приємно побачити всіх знову. Мені болить за те, що відбувається в Україні. Дуже сильно хвилююсь за усіх українців. Я разом з вами. Сподіваюся, скоро все налагодиться.

Зі всіма тепло привітався. Щасливий бачити й футболістів, й тренерів, й керівництво. Тільки позитивні емоції. Тренуюсь поки без м'яча. Невдовзі наберу форму. Я повністю відновився. Можу бігати та бити по м'ячу. Не відчуваю жодних проблем.

Познайомився з Ігорем Йовічевічем, але знав про нього й раніше. Ми дуже гарно поспілкувалися. Він чудово знає англійську, проблем з комунікацією не виникне", - сказав Траоре в інтерв'ю YouTube-каналу "Шахтаря".

Лассіна Траоре – з нами!



Нападник прибув до Нідерландів на збори «Шахтаря» ⚒#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/T7Am5dvYtE — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2022

Лассіна перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року з амстердамського "Аякса". У вересні минулого року він серйозно травмував коліно в матчі Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера". Траоре переніс операцію та вибув з гри на 10 місяців. До травми африканець встиг зіграти за "гірників" у 14 матчах, відзначився 9 голами.

Траоре став єдиним легіонером, який не залишив "Шахтар" після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території. Через війну донецький клуб продав півзахисників Маркоса Антоніо до "Лаціо", Давіда Нереса - до "Бенфіки", нападника Фернандо - "Зальцбургу", а хавбек Алан Патрік підписав контракт з бразильським "Інтернасьйоналем".

На правах оренди за кордоном продовжують грати захисники Маркіньйос Сіпріано ("Крузейро"), Вітао ("Інтернасьйональ"), Вінісіус Тобіас ("Реал" Мадрид), вінгери Тете ("Ліон") та Педріньйо ("Атлетіко Мінейро").

До нового сезону донецький клуб готується під керівництвом хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча, який замінив на посаді головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.

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