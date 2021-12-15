"Мені боляче це бачити": Мессі підтримав свого зіркового кума, якому довелося попрощатися з футболом

Серхіо Агуеро повісив бутси на цвях через проблеми з серцем.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі написав у себе в Instagram емоційний пост на підтримку нападника "Барселони" Серхіо Агуеро, який сьогодні оголосив про завершення кар'єри футболіста через проблеми з серцем.

"Практично всю кар'єру разом, Куне… У нас були чудові моменти та не дуже вдалі, але вони всі нас об'єднали та зробили друзями. За межами поля ми продовжуватимемо жити цими моментами.

Після величезної радості від нещодавньої перемоги на Кубку Америки, після всіх твоїх досягнень в Англії… Мені боляче бачити, як ти змушений припинити робити те, що найбільше любиш. Звичайно, ти залишишся щасливим, бо ти людина, яка випромінює щастя. Люди, які тебе люблять, будуть з тобою і надалі. Тепер у твоєму житті настає новий етап. Я впевнений, що ти йтимеш далі з усмішкою.

Бажаю тобі найкращого на новому етапі життя! Я тебе дуже люблю, мій друже. Мені не вистачатиме тебе на полі, нудьгуватиму за нашим часом у збірній", - написав Мессі в соцмережі.

Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза.

На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах

У ході кар'єри нападник виступав за "Індепендьєнте", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Барселону" та збірну Аргентини.

На клубному рівні він вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА, п'ять разів ставав чемпіоном Англії, шість разів - переможцем Кубка англійської ліги, один раз вигравав Кубок Англії та тричі - Суперкубок Англії.

У складі збірної Аргентини Агуеро виграв Олімпіаду-2008, а також Кубок Америки-2021.

Читайте також:

У футболіста "Манчестер Юнайтед" виявили проблеми з диханням, йому встановили кардіомонітор

Стали відомі пари 1/4 фіналу Кубка України: результати жеребкування

Новий скандал: Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму