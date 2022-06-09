"Мені було шкода Україну": тренер збірної Шотландії розкритикував УЄФА

Керманич шотландської команди Стів Кларк висловив запитання УЄФА щодо матчу фіналу плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 між Уельсом та Україною.

Так, головний тренер "тартанової армії" залишився дуже засмучений поразкою "синьо-жовтих". Однією з причин невдачі підопічних Олександра Петракова Кларк бачить УЄФА.

На його думку, українській команді повинні були дати більше часу на відпочинок після гри з його командою.

Слова Кларка цитує The Scotsman.

"Я дивився цей матч. Цю гру не було складно дивитись. Мені було шкода Україну, тому що їм довелося віддати всі сили у матчі на "Хемпдені", а потім через три дні вони мали знову грати виїзний матч. Це було важке завдання.

Я не впевнений, що ця гра відбулася відповідно до фейр-плей та спортивної чесності з боку УЄФА. Україні було важко, і я відчував це. Але вітаю Уельс, не буду зменшувати їх заслуги", - сказав Кларк.

Зазначимо, що в півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 збірна України перемогла саме Шотландію. Матч в Глазко завершився з рахунком 3:1. У фіналі відбору на світову першість "синьо-жовті" поступилися Уельсу (0:1).

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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