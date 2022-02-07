"Мені не сподобалося, як ви витягли мої слова": український фігурист назвав "хайпожерством" дії російських журналістів на ОІ-2022

"Мені не сподобалося, як ви витягли мої слова": український фігурист назвав "хайпожерством" дії російських журналістів на ОІ-2022

Раніше він відповідав на їхні запитання англійською.

Український фігурист Іван Шмуратко висловився щодо скандальної ситуації з російськими журналістами на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це 20-річний спортсмен розповів у інтерв'ю для Матч ТБ.

"Знаєте, я бачив дуже багато статей та репортажів з того разу, коли спілкувався з російськими журналістами. Мені дуже не сподобалося, як ви витягли мої слова.

Якщо у вас є питання про фігурне катання або про мене, то я відкритий. Якщо я потрібний для того, щоб хайпанути… Я поважаю журналістів. Спілкування з вами – частина роботи спортсмена. Якщо спортсмен дає інтерв'ю, він шанує журналістів. Якщо преса не поважає спортсмена, а він ще й на бігу, це дуже неприємно. Може, було якесь непорозуміння, але мені не сподобалося, як багато вилили на мене.

Ви написали – "українські фігуристи не кажуть". Я такого не казав. Я сказав, що я український фігурист. Я говорю українською та англійською, бо тут міжнародна преса, я українець. Я дуже респектую людям, які мене поважають, але коли я бачу у відповідь просто хайпожорство… На мій погляд, це було, щоб на мені хайпанути", - зазначив Шмуратко.

Нещодавно Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19, через що не зміг взяти участь за українську збірну в командних змаганнях. Пізніше він усе ж таки здав негативний тест, що дозволить йому позмагатися в індивідуальних змаганнях, які відбудуться 8 лютого.

Шмуратко – єдиний українець у одиночному чоловічому фігурному катанні;

Збірна України в командних змаганнях посіла останню, десяту позицію.

Додамо, що скандал українця з представниками російських ЗМІ пов'язаний з тим, що фігурист вважав за краще відповідати на їхні запитання англійською, що їм здалося досить дивним.

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