"Мені не вистачатиме тебе": український форвард відреагував на смерть одноклубника

Кравець не зміг залишити без уваги трагічний інцидент.
27-річний захисник "Коньяспора" та збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув внаслідок ДТП. Він не впорався з керуванням та вилетів з дороги. Отримані травми були несумісні із життям.
Нападник турецького клубу Артем Кравець відреагував на трагічний інцидент, у якому пішов з життя його одноклубник.
"Відпочивай зі світом, Ахмет. Мені не вистачатиме тебе", - написав Кравець у Instagram, додавши спільне фото із захисником.
Зазначимо, що обидва гравці приєдналися до турецького клубу у літнє трансферне вікно у 2020 році.
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