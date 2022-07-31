"Мені незрозуміла його людська позиція": ексчемпіон світу "розніс" Ломаченка через мовчання про війну

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко розкритикував свого співвітчизника Василя Ломаченка, який досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України.

В'ячеслав Сенченко наголосив, що Ломаченко має багатомільйонну аудиторію, через яку міг би доносити меседжі щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Однак, Василь з якихось причин не вважає за необхідне це робити.

"Тут кожен робить свій вибір, і не можна сказати, що хтось має рацію чи не має. Моя думка, що кожен має займатися своєю справою. Усик - боксер, він має боксувати, військовий має воювати.

Ломаченко відмовився від бою за абсолюта та пішов до тероборони? Це все розмови. Не було контракту. Я думаю, ніхто не бачив його. Усна домовленість - це з чиїхось слів. Я взагалі не хочу обговорювати Ломаченка. Мені незрозуміла його людська позиція.

Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не часто давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, відомою людиною. Тому він повинен був висловити свою думку, сказати, що він думає про вторгнення Росії. Його позиція для мене взагалі незрозуміла", - сказав Сенченко в ефірі YouTube-каналу "Два Бокових".

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.

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