"Мені незрозуміло, чому він не висловлює свою позицію": промоутер Усика - про мовчання Ломаченка через війну

Менеджер наголосив, що уродженцю Білгород-Дністровського варто було публічно висловити свою позицію щодо війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю для K2 Promotions Ukraine в Instagram.

Зокрема, Красюк підтвердив інформацію про те, що Ломаченко справді перебуває в лавах ВСУ від початку повномасштабного вторгнення армії РФ до України.

"Багато людей зараз спекулюють на тему позиції Василя Ломаченка, яку він, на жаль, не висловлює публічно. Хоча сам перебуває у лавах ЗСУ з початку війни. Не можу сильно розповсюджуватися на цю тему, але точно знаю, що це так.

Мені незрозуміло, чому він не висловлює свою позицію... Я не розумію, не спілкуюся з ним часто... Частіше спілкуюся з його менеджером і знаю, що і як відбувається і яку позицію займає Василь... Напевно, настане час, він сам усе скаже. Чи може людина, яка має інші погляди, добровільно йти до лав ЗСУ, щоб захищати свою Батьківщину? Не знаю...", - сказав Красюк.

Зазначимо, що Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата наступного бою Ломаченка. Ім'я суперника і місце проведення поєдинку будуть визначені, коли Василю дозволять виїзд за межі України.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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