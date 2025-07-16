"Мені перемога потрібніша": Дюбуа пояснив, чому здолає Усика в реванші

Даніель Дюбуа / © instagram.com/dynamite_daniel_dubois

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Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився очікуваннями від бою-реваншу з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британський боксер вважає, що наразі йому перемога є потрібнішою, ніж українцю. Даніель також наголосив, що кар'єра його суперника наближається до свого кінця.

– Як думаєш, ти зустрічаєшся з Олександром у вдалий момент? Він провів два важких 12-раундових бої з Тайсоном Ф'юрі. Йому вже 38. Чи це твій час?

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– Можна так сказати, але я навіть не хочу списувати все на те, що він старий. Я повинен довести свою спроможність і, знаєте, творити хаос у ринзі. Те, що я приношу, сила, яку я маю, – це те, що справді потрібно.

Він наближається до завершення кар'єри, мені перемога потрібніша. Отримати всі пояси – це для мене справжній початок, – сказав Дюбуа в інтерв'ю DAZN Boxing.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

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У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.