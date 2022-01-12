"Мені подобається бій з Ломаченком": абсолютний чемпіон світу назвав дату та місце потенційної дуелі

Джордж Камбосос хоче, аби українець приїхав боксувати з ним до Австралії.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос розповів про свої плани на наступний бій та поділився думками щодо можливих суперників.

28-річний австралієць збирається повернутися в ринг у травні 2022 року. Камбосос наголосив, що мабутній поєдинок відбудеться лише на його батьківщині та з іменитим суперником. Одним із пріоритетних варіантів для Джорджа є бій з українцем Василем Ломаченком.

"Я повернуся з іменитим суперником. Ми вже ведемо переговори з усіма. Мені подобається бій з Хейні і мені подобається його пояс WBC. Мені подобається бій з Ломаченком. Це іменитий боєць, як і Джервонта Девіс. Раян Гарсія - величезне ім'я, але спершу я хочу побачити його повернення на ринг.

Ми сидимо тут і ведемо переговори, спочатку намагаючись переконатися, що ці боксери приїдуть до Австралії. Найважливіше, щоб вони приїхали сюди. Я точно знаю, що Хейні та Ломаченко це зроблять. Так що це великий плюс", - сказав Камбосос в інтерв'ю FoxSports.

Раніше повідомлялося, що що Всесвітня боксерська організація (WBO) вже в січні готується санкціонувати бій між Камбососом і Ломаченком. На цьому наполягає промоутер українця Боб Арум .

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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