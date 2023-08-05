"Мені потрібно його нокаутувати": Дюбуа розповів, як збирається перемогти Усика

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа прокоментував прийдешній бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Претендент на чемпіонські титули українця заявив, що збирається виграти поєдинок нокаутом.

"Як на мене, у першому поєдинку Джошуа був занадто обережним проти Усика. З Олександром потрібно бути грубим, це не секрет. Не можна стояти стовбуром та намагатися перебоксувати його, потрібно натовкти українця.

Безумовно, мені потрібно його нокаутувати, і зробити це в Польщі, на виїзному майданчику. Це має бути щось напрочуд дивовижне, я хочу здобути виняткову перемогу. Не хочу перемогти за очками, я хочу здобути повну перемогу", – цитує Дюбуа Boxing Social.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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