“Мені просто страшно стає”: Лукашенка здивувала відсутність білоруських футболістів на ЧС-2022

У четвер, 15 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром спорту Сергієм Ковальчуком сказав, що "не помітив білоруських футболістів" на чемпіонаті світу з футболу.

Про це повідомляють державні білоруські видання.

“Йде чемпіонат світу з футболу. Я щось не помітив там наших футболістів. Чи я просто погано спостерігаю за чемпіонатом світу? Там і близько нема наших”, - вдавано дивувався білоруський диктатор.

Він зауважив, що порівнює гру білоруських футболістів із тим футболом, який демонструють учасники ЧС-2022, і це порівняння не на користь його співвітчизників. При цьому Лукашенко наголосив, що спортсмени в Катарі показують кращі результати “в зимовий період”.

“Як колишній футболіст, який займався багато футболом, мені просто страшно стає", — сказав Лукашенко.

У розмові з міністром самопроголошений президент зачепив тему санкцій, через які білоруські спортсмени відсторонені від міжнародних змагань через участь країни в російській агресії в Україні.

“Ви кажете мені про санкції. Та якщо тебе тиснуть, я в спорті так це розумію, то віддача ще сильнішою буде.... У нас це є? У нас цього немає. Тобто там, де ми приділяємо більше уваги, тому виду спорту, там у вас гірші результати. Як так?"- обурювався Лукашенко.

На сайті Хартія’97 білоруським чиновникам порадили скористатися лайф-хаком їхніх колег із КНДР, щоб не засмучувати диктатора.

У 2010 році в Північній Кореї один із телеканалів розповів, що на ЧС з футболу команда КНДР впевнено виграла у групі всі три матчі та одразу вийшла у фінал, де зіграє з Португалією. У групі корейці начебто розгромили Японію з рахунком 7:0, США - з рахунком 4:0 і виграли у Китаю з рахунком 2:0. У репортажі показали навіть найкращі моменти матчів та північнокорейських вболівальників, які раділи на стадіоні. Насправді ж КНДР не здолала навіть кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Le Parisien спрогнозував підсумок матчу за вихід у чвертьфінал Чемпіонату світу-2022 та назвав футболістів, які відзначаться забитими голами.

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