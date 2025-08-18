"Мені соромно": Неймар зазнав найбільшого розгрому в кар'єрі та розплакався на полі (відео)

Неймар / © Associated Press

Реклама

Колишній нападник "Барселони" та ПСЖ Неймар зазнав найбільшої поразки у своїй професійній кар'єрі.

Сталося це в матчі 20-го туру чемпіонату Бразилії, у якому нинішній клуб 33-річного зіркового форварда "Сантос" зазнав фіаско від "Васко да Гама" з рахунком 0:6 .

Після фінального свистка Неймар розплакався просто на полі. Ця поразка стала найбільшою у 16-річній професійній кар'єрі бразильця.

Реклама

До цього він програвав з найбільшою різницею у чотири голи: у складі "Барселони" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2016/17 проти ПСЖ, а також у складі "Сантоса" на Клубному чемпіонаті світу-2011 проти "Барселони" – 0:4.

"Мені соромно. Я повністю розчарований нашою грою. Вболівальники мають повне право протестувати, але, звичайно, без застосування насилля. Якщо вони хочуть лаятися та ображати нас, то вони мають рацію. Підсумовуючи нашу поведінку на полі, вона була жахливою.

Я ніколи в житті такого не переживав. Сльози були від гніву, від усього. На жаль, я не можу допомогти всім. Я думаю, що всім потрібно піти додому та подумати про те, чим вони хочуть займатися", – цитує Неймара після матчу BBC Sport.

Цього сезону Неймар провів 11 матчів у чемпіонаті Бразилії та забив 3 голи.

Реклама

У турнірній таблиці бразильської Серії А команда Неймара посідає 15-те місце з 21 очком після 19 матчів, маючи відрив у два очки від зони вильоту.

Нагадаємо, у червні Неймар подовжив контракт із "Сантосом" до кінця 2025 року.