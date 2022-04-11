"Мені соромно, що я угорець": екстренер збірної України розкритикував Орбана за підтримку Путіна

"Мені соромно, що я угорець": екстренер збірної України розкритикував Орбана за підтримку Путіна

Йожеф Сабо засмучений позицією угорського уряду щодо війни в Україні.

Колишній головний тренер збірної України та київського "Динамо" Йожеф Сабо відмовився спілкуватися з угорською пресою.

82-річний фахівець ухвалив таке рішення через ставлення угорського уряду, зокрема прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, до війни, яку Росія розпочала проти України.

За словами Сабо, він шокований тим, що Орбан міг поставити під сумнів правдивість звірств російських військових у Бучі. Йожеф зізнався, що тепер цурається свого угорського походження

"Раніше журналісти мені телефонували, ми нормально спілкувалися. Але після того, як я прочитав в угорській пресі слова Орбана, то відмовився з ними розмовляти. Вони мені нещодавно зателефонували, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я угорець, і поклав слухавку.

Орбан просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни.

Я був дуже злий, коли прочитав слова Орбана про Бучу. Не зміг себе стримати, навіть не спав. Не можна такі речі говорити. Я зараз кажу про це й починаю плакати, згадуючи, як росіяни знущалися над дітьми й жінками. Вони зґвалтували дівчинку дев'яти років. Жах!" - цитує Сабо FanDay.

Нагадаємо, Сабо народився в Ужгороді, який був тоді у складі Королівства Угорщина. Найкращі роки своєї ігрової кар'єри він провів у складі київського "Динамо", з яким чотири рази виграв чемпіонат та двічі Кубок СРСР. У ролі тренера "біло-синіх" Сабо двічі брав золоті медалі Чемпіонату України та двічі ставав володарем Кубка України.

Раніше повідомлялося, що помер колишній футболіст і тренер донецького "Шахтаря".

Читайте також:

Легенду "Динамо" Леоненка звільнили з роботи на ТБ після його заяви щодо російських спортсменів

Вигнали з команди та почали розслідування: російський гонщик поплатився за нацистське вітання (відео)

Із козацьким оселедцем: Усик зробив патріотичну зачіску перед реваншем проти Джошуа