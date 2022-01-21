"Мені все одно, подобається це людям чи ні": Джошуа самовпевнено висловився щодо бою-реваншу з Усиком

"Мені все одно, подобається це людям чи ні": Джошуа самовпевнено висловився щодо бою-реваншу з Усиком

Британець готується повернути пояси.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа дуже серйозно налаштовується на бій-реванш із українцем - Олександром Усиком.

Так, у коментарі для BoxingNews24, 32-річний британець заявив, що поб'є Сашка та, як наслідок, поверне собі пояси.

"Наступного бою я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси. Я знову правитиму в надважкій вазі. Я стану триразовим чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Мені все одно, подобається це людям чи ні", - сказав Джошуа.

Зазначимо, що в ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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