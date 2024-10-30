"Менше влаштовуватиму клоунаду": Ф'юрі розповів про свій план на реванш з Усиком

Британець пообіцяв бути більш зосередженим у другому поєдинку проти українця.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про прийдешній бій-реванш проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що не робитиме суттєвих змін у другому поєдинку з українцем, але пообіцяв бути в ринзі більш зосередженим.

"Немає необхідності в кардинальних змінах у кінних перегонах, які програно на волосинку. Ніхто не буде інакше тренуватись і готуватись. Вони будуть робити те саме, що робили раніше, але, можливо, стартують трохи швидше чи щось подібне.

Ви розумієте, що я маю на увазі? На цьому рівні це лише невеликі відсотки, і я не робив нічого неправильно. Єдине, що я можу придумати, це бути трохи більше зосередженим і трохи менше влаштовувати клоунаду. Ось і все.

І я, звісно, ​​зроблю те, що повинен зробити, якщо бій триватиме три-чотири, п'ять, шість раундів. Але навіть якщо бій пройде повну дистанцію, і я буду трохи більш зосередженим, тоді я зроблю те, що потрібно", – сказав британець в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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