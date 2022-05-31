Мер Ліверпуля став жертвою нападу напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Парижі

На мера англійського міста Ліверпуль Стіва Ротерама напали під час скупчення людей біля арени "Стад де Франс", де відбувся фінал Ліги чемпіонів.

У чиновника вкрали телефон та цінні речі, коли він у натовпі намагався потрапити на вирішальний матч турніру.

Про це Ротерам написав у своєму Twitter.

"Вибачте, я мовчав з суботи, але у мене, як і у багатьох інших, був вкрадений телефон на інші цінні речі на підході до стадіону ("Стад де Франс"- ред.). Якщо Вам потрібно буде сконтактувати зі мною, коли я придбаю собі новий телефон, то мій дірект відкритий для вас. Більш детальну інформацію повідомлю ще зовсім згодом", – написав він.

Фінал Ліги чемпіонів у Парижі пройшов з величезними проблемами. Поєдинок не розпочався вчасно - його відклали на пів години, тому що фани "Ліверпуля" не встигли потрапити на стадіон.

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