Мер Сараєво пригрозила санкціями ФА Боснії та Герцеговини у разі проведення матчу з Росією

Мер Сараєво Беньяміна Карич категорично засудила рішення Футбольної Асоціації Боснії та Герцеговини провести товариський матч зі збірною РФ, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України.

Карич виступила проти того, щоб боснійська збірна зіграла в контрольному поєдинку з командою країни-агресорки, який заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

31-річна мер Сараєво заявила, що місто припинить співпрацю з Футбольною Асоціацією Боснії та Герцеговини (ФАБіГ), якщо та не відмовиться від матчу з росіянами.

"Сараєво, як місто, яке тривалий час перебувало в облозі агресорів, і я, як мер, рішуче засуджуємо рішення Футбольної асоціації провести товариський матч із Росією. Якщо рішення не буде змінено, місто припинить співпрацю з Асоціацією, яка досі була успішною", - написала Карич у Twitter.

Sarajevo, kao grad koji je najduže bio pod opsadom agresora i ja kao gradonačelnica, oštro osuđujemo odluku Nogometnog saveza da igra prijateljsku utakmicu sa Rusijom.



Ukoliko se odluka ne promijeni, grad će prestati sa saradnjom sa savezom, koja je do sada bila kvalitetna. — Benjamina Karić (@BenjaminaKaric) September 9, 2022

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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