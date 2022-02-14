Мережа вибухнула обуренням через допуск спійманої на допінгу юної російської фігуристки до ОІ-2022

Незважаючи на знайдений заборонений препарат, Каміла Валієва продовжить змагатися за медалі на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у допінговий справі 15-річної російської фігуристки Камілі Валієвої спричинило величезну хвилю обурення у всьому світі.

Попри виявлений допінг, Валієвій дозволили продовжити виступи на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Вона не буде відсторонена та представлятиме команду ОКР у жіночому особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

Поблажливий вердикт CAS ущент розкритикували в Мережі відомі журналісти та спортсмени з різних країн.

Американський журналіст Девід Ліс переконаний, що цим рішенням Спортивний арбітражний суд узаконює вживання допінгу спортсменами, яким не виповнилося 16 років.

"Завдяки сьогоднішньому рішенню фігуристи дізналися, що це нормально - використовувати допінг, поки ти неповнолітня і представляєш могутню країну з нульовою етикою", - написав Ліс у Twitter.

Також він наголосив, що відсутність суворих санкцій та відповідної реакції з боку інших держав сприяють допінговим махінаціям Російської Федерації.

"Коли результати з лабораторії були видалені, все залишилося, як і раніше. Коли юні спортсмени приймають триметазидин, це не проблема. Варто наголосити на відсутності сильних дій з боку інших олімпійських комітетів. Де справжнє обурення від США, Канади, Франції, Німеччини, Японії? Росія поводиться як хуліган в олімпійському русі, а інші країни ховаються і нічого не роблять", - додав Ліс.

Залишилися розчарованими вердиктом CAS щодо Валієвої і в Олімпійському комітеті США.

"Ми розчаровані таким рішенням. Загальна відповідальність всього олімпійського руху - захищати цілісність спорту, щоб наші спортсмени, тренери та всі причетні відповідали найвищим стандартам. У атлетів є право знати, що вони конкурують у рівних умовах. На жаль, сьогодні їх позбавили цього права. Це чергова глава у системній та повсюдній зневазі чистим спортом з боку Росії. Ми знаємо, що справа ще не закрита, тому закликаємо весь олімпійський рух продовжувати боротьбу за чистоту спорту від імені спортсменів усього світу", - йдеться в заяві очільниці Олімпійського комітету США Сари Хіршланд.

Аналогічну позицію висловив Канадський олімпійський комітет. Там наголосили, що в олімпійському русі немає місця тим, хто вживає допінг або займається корупцією.

"Ситуація, що склалася з допінговою справою російської фігуристки, вкрай невдала та сумна для спортсменів. Канадський олімпійський комітет повністю відданий чистому спорту. Ми твердо віримо, що в олімпійському русі немає місця тим, хто вживає допінг або займається іншими корупційними схемами. Хоча нам не дозволили офіційно брати участь у апеляційному процесі CAS, ми уважно стежимо за всіма деталями справи та робимо все можливе, щоб забезпечити захист інтересів канадських фігуристів та чистих спортсменів. Ми вкрай розчаровані рішенням, хоч і віримо, що воно стало наслідком справедливого процесу", - йдеться в заяві.

Не стримала свого гніву через рішення CAS у справі Валієвої відома американська фігуристка Ешлі Вагнер.

"Насправді я не в заціпенінні - я шокована, розчарована, відчуваю сором, я в люті. Це перетворює чисті змагання на глузування і підкреслює ідею про те, що якщо тобі менше 18 років, то катання означає щось інше. Це так несправедливо до чистих спортсменів на цих змаганнях і на всій Олімпіаді", - написала Вагнер у Twitter.

Канадська олімпійська чемпіонка з фігурного катання Меган Дюамель також висловила своє обурення рішенням Спортивного арбітражного суду.

"Як тепер взагалі можна серйозно ставитись до жіночого турніру? Нам щойно сказали, що допінг - це нормально. Якщо спорт зараз такий, я не хочу мати з ним нічого спільного. 14 лютого 2022 року. День, коли помер олімпійський дух", - написала Дюамель на своїй сторінці в Twitter.

Міжнародний рух спортсменів за зміни у спорті Global Athlete жорстко засудив ухвалене на користь російської фігуристки рішення, звинувативши WADA, МОК і CAS у тому, що вони по-справжньому не вигнали РФ зі світового спорту.

"Сьогоднішній день - черговий приклад провалу світової спортивної та антидопінгової системи. Той факт, що в організмі 15-річної російської фігуристки виявлено речовину, що підвищує працездатність, є доказом жорстокого поводження з неповнолітньою. Спорт має захищати своїх спортсменів, а не завдавати їм шкоди.

Цілком очевидно, що Валієва ніколи не опинилася б у цій ситуації, якби Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Спортивний арбітражний суд (CAS) зробили свою справу і усунули Росію від світового спорту.

Росія ніколи не була зацікавлена в реформах, тому що спортивні лідери віддавали перевагу політиці замість принципів і ребрендингу замість санкцій. Спортсмени втратили довіру до світової антидопінгової системи", - йдеться в заяві Global Athlete.

Відомий український спортивний коментатор Віталій Волочай назвав Валієву "чітеркою на допінгу", обурившись рішенням CAS допустити росіянку до змагань.

"Вмикайте завтра телевізор о 12:00 за Києвом і дивіться, як чітерка на допінгу виграє фігурне катання у жінок. Але пам'ятайте, що у неї цю медаль заберуть і віддадуть іншою за пів року. Якщо у срібної медалістки допінгу не буде. А то хто їх знає", - написав Волочай на своїй сторінці в Twitter.

Також Волочай розкритикував рішення МОК не проводити церемонію нагородження на ОІ-2022, якщо серед призерок буде Валієва.

"МОК повідомив що у фігуристок не буде церемонії нагородження, якщо до призерок потрапить Каміла Валієва. І правильно, а нафіга? Гафіга іншим призеркам підніматися на подіум Олімпіади. Вони хіба ради цього все життя з ковзанки не вилізали. Просто довбаний сюр і стидоба", - зазначив коментатор.

Раніше розповідалося про те, що позитивна допінг-проба Валієвої була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію. Через це фігуристку було тимчасово усунено від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності. Утім, РУСАДА (російська національна антидопінгова організація, прим.) вдалося скасувате відсторонення юної фігуристки.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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