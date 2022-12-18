Мережею розлетілося звернення Зеленського, яке ФІФА відмовилася показати перед фіналом ЧС-2022 (відео)

Чинні та колишні українські футболісти опублікували у себе в соціальних мережах відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке ФІФА відмовилася транслювати перед фіналом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Відповідне відео із закликом президента до миру поширили Олександр Шовковський, Роман Яремчук, Олександр Зубков, Олександр Сирота, Віктор Корнієнко, Олександр Зінченко, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Денис Бойко, Віктор Коваленко, Валерій Бондар, Андрій Лунін, Андрій Пятов та інші.

"Теплі вітання з України усім фанам футболу, життя і миру! Я вітаю всю планету з фіналом чемпіонату світу! Сьогодні ми побачимо спільну перемогу – свято людського духу.

Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!

Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру – цієї зими. Саміту для об'єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни повинні зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо!

Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру! Приєднуйтесь до Глобального саміту Формули миру і ставайте чемпіонами миру! Давайте побачимо фінал разом – і кінець війни. Слава Україні! Та щасливого Національного дня Катару!", – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента відреагували на заборону Зеленському виступити з меседжем миру перед фіналом ЧС-2022.

Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 зійдуться збірні Аргентини та Франції. Вирішальний матч турніру відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

Читайте також:

Дісталося навіть Шевченку: Зозуля "розніс" ФІФА через заборону виступити Зеленському перед фіналом ЧС-2022

"Мессі заслуговує перемогти, але Мбаппе – нова зірка": Андрій Шевченко висловився про фінал ЧС-2022

Хорватія в напруженій битві здолала Марокко та завоювала "бронзу" ЧС-2022