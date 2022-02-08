Мережу сколихнуло відео, як одноклубник Ярмоленка вдарив свого кота: футболісту загрожують серйозні санкції

Гравець опинився в епіцентрі гучного скандалу.
Футболіст лондонського "Вест Гема" Курт Зума потрапив у дуже неприємну історію.
Як повідомляє The Sun, 27-річний француз став фігурантом скандалу через свій необдуманий вчинок, де він кинув на підлогу і вдарив ногою власного кота, який відчайдушно намагався вирватися і втекти. Після цього футболіст бігав за ним та кидав у нього взуття.
Відповідний вчинок Зума було опублікувано на відео та згодом з'явилося в Мережі. Автором ролику став його брат.
A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.— Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022
It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j
Як наслідок, благодійні зоозахисні організації засудили вчинок француза, який може бути притягнутий до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Зума вже перепросив за свою провину, назвавши її неприйнятною.
"Я хочу перепросити за свої дії. Моєї поведінки немає виправдань, про що я щиро жалкую. Також хочу сказати, наскільки глибоко мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що наші дві кішки в повному порядку та здорові. Їх любить і плекає вся наша сім'я, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", - сказав Зума.
Видання повідомляє, що тварина пошкодила деякі предмети у будинку – саме цим була викликана така реакція. "Вест Гем" відреагував на вчинок свого гравця, назвавши таку поведінку дворазового чемпіона Англії неприйнятною. Клуб проведе власне розслідування інциденту.
- Цього сезону на рахунку Зума 15 ігор у всіх турнірах та один забитий гол;
- Він став гравцем "молотобійців" улітку 2021 року, коли за 35 млн євро перебрався з "Челсі".