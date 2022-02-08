Мережу сколихнуло відео, як одноклубник Ярмоленка вдарив свого кота: футболісту загрожують серйозні санкції

Гравець опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Футболіст лондонського " Вест Гема " Курт Зума потрапив у дуже неприємну історію.

Як повідомляє The Sun, 27-річний француз став фігурантом скандалу через свій необдуманий вчинок, де він кинув на підлогу і вдарив ногою власного кота, який відчайдушно намагався вирватися і втекти. Після цього футболіст бігав за ним та кидав у нього взуття.

Відповідний вчинок Зума було опублікувано на відео та згодом з'явилося в Мережі. Автором ролику став його брат.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022

Як наслідок, благодійні зоозахисні організації засудили вчинок француза, який може бути притягнутий до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Зума вже перепросив за свою провину, назвавши її неприйнятною.

"Я хочу перепросити за свої дії. Моєї поведінки немає виправдань, про що я щиро жалкую. Також хочу сказати, наскільки глибоко мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що наші дві кішки в повному порядку та здорові. Їх любить і плекає вся наша сім'я, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", - сказав Зума.

Видання повідомляє, що тварина пошкодила деякі предмети у будинку – саме цим була викликана така реакція. "Вест Гем" відреагував на вчинок свого гравця, назвавши таку поведінку дворазового чемпіона Англії неприйнятною. Клуб проведе власне розслідування інциденту.