Меркушина – у топ-10: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Ленцергайде

У суботу, 16 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина (16-та стартова позиція), Ірина Петренко (17-та), Юлія Джима (24-та), Христина Дмитренко (27-ма).

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка посіла 10-те місце. Петренко, яка після третьої стрільби йшла на четвертій сходинці, на заключному вогневому рубежі припустилася однієї хиби і в підсумку фінішувала 12-ю. Своєю чергою, Джима завершила гонку 18-ю, а Дмитренко – 29-ю.

Зазначимо, що для України це перший фініш у топ-10 в особистій гонці цього сезону Кубка світу.

Перемогу в персьюту здобула тріумфаторка спринту француженка Жюстін Бреза-Буше. "Срібло" виграла її співвітчизниця Жюлія Сімон. Замкнула трійку призерок норвежка Маріт Ісхол Скоган, для якої це перша в кар'єрі медаль на рівні Кубка світу.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Ленцергайде

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0+1+1) 27:31.0

2. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+2+0) +25.2

3. Маріт Ісхол Скоган (Норвегія, 0+2+0+0) +1:13.6

...

10. Анастасія Меркушина (0+0+1+0) +1:49.6

12. Ірина Петренко (0+0+0+1) +1:58.9

18. Юлія Джима (0+0+1+1) +2:36.8

29. Христина Дмитренко (0+0+0+2) +3:14.7

Додамо, що сьогодні в Ленцергайде також відбудеться чоловіча гонка переслідування, де Україну представлятимуть Дмитро Підручний (стартуватиме 22-м), Артем Прима (44-м) і Тарас Лесюк (45-м). Початок – о 15:30 за київським часом.

У неділю, 17 грудня, етап у Ленцергайде завершиться дебютними цього сезону масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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