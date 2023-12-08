Меркушина – у топ-25: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Чотири українки пробилися до гонки переслідування.

У п'ятницю, 8 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос, Ірина Петренко та Олена Городна.

Найкращий результат серед українок показала Меркушина, яка фінішувала 23-ю. До залікової зони також потрапила Джима – 38-ме місце. Петренко і Кривонос теж увійшли до топ-60 та відібралися до гонки переслідування.

Зазначимо, що для Джими це була дебютна гонка цього біатлонного сезону. Стартовий етап у шведському Естерсунді лідерка збірної України пропустила через хворобу.

Переможницею спринту стала норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд. Друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг. Замкнула топ-3 француженка Жюстін Бреза-Буше.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Гогфільцені

1. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0) 20:59,9 хв

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0) +4,9

3. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +19,7

4. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+1) +20,0

5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +24,4

6. Каролін-Оффігстад Кноттен (Норвегія, 2+0) +40,4

…

23. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:35,0

38. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:57,7

51. Ірина Петренко (Україна, 0+2) 2:25,1

57. Анна Кривонос (Україна, 0+1) +2:40,5

68. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:04,3

Додамо, що раніше 8 грудня відбулася чоловіча спринтерська гонка. Її виграв норвежець Тарьєй Бьо, а найкращим серед українців став Антон Дудченко – 47-ма позиція.

У суботу, 9 грудня, в Гогфільцені заплановано гонки переслідування, а в неділю, 10 грудня, програму етапу закриють класичні естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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