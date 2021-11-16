"Мерсі": Франція розправилася з Фінляндією та допомогла Україні вийти в стикові матчі ЧС-2022

"Мерсі": Франція розправилася з Фінляндією та допомогла Україні вийти в стикові матчі ЧС-2022

Голи Бензема і Мбаппе залишили "суомі" без мундіалю.

Збірна Франції обіграла команду Фінляндії ( 2:0) в поєдинку заключного туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022, що дозволило українській збірній посісти другу сходинку в групі D та пробитися до стикових матчів.

Перший тайм у Гельсінкі завершився без забитих м'ячів, а після перерви команда Дідьє Дешана підтвердила статус чинних чемпіонів світу. На 66-й хвилині рахунок у матчі відкрив Карім Бензема, а через десять хвилин Кіліан Мбаппе поховав надії "суомі" зіграти на майбутній світовій першості.

У паралельному матчі збірна України (12 очок) на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину (2:0) та, таким чином, посунула фінів (11 балів) з другої сходинки в групі D. Франція завершила відбір на мундіаль з 18 пунктами - "Ле Бле" ще раніше забезпечили собі перше місце в групі та пряму путівку до Катару.

(2:0) та, таким чином, посунула фінів (11 балів) з другої сходинки в групі D. Франція завершила відбір на мундіаль з 18 пунктами - "Ле Бле" ще раніше забезпечили собі перше місце в групі та пряму путівку до Катару. Згідно з регламентом, переможці груп напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

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