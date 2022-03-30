"Мерзенні тварюки": ведучий офіційного транслятора матчів відбору ЧС-2022 у Росії образив збірну Польщі (відео)

Анісімова розлютило те, що країну-агресорку відсторонили від участі у турнірі.

Ведучий офіційного транслятора матчів відбору ЧС-2022 у Росії "Матч ТВ" Антон Анісімов зробив скандальну заяву. У прямому ефірі він обізвав футболістів збірної Польщі та побажав команді провалу на Мундіалі.

"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірної Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, у тому числі Левандовські.

Хлопці, удачі вам, ви – мерзенні тварюки", – сказав Анісімов.

Ведущий российского государственного спортивного телеканала «Матч ТВ» Антон Анисимов: сборной Польши (и [Роберту] Левандовски в том числе) я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, удачи вам, вы мерзкие твари. pic.twitter.com/88YB0oLGVz — TRT на русском (@TRTRussian) March 30, 2022

Нагадаємо, збірна Росії мала зіграти проти Польщі у півфіналі стиків відбору ЧС-2022, але росіян дискваліфікували через вторгнення в Україну. У підсумку поляки автоматично пройшли у фінал, де обіграли Швецію (2:0) та вийшли у фінальну стадію турніру.

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