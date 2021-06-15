Мессі ефектно забив зі штрафного та встановив новий рекорд на Кубку Америки (відео)

Лео допоміг збірній Аргентини набрати перше очко на турнірі.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився голом у воротах команди Чилі в першому турі групового етапу Кубка Америки. На 33-й хвилині форвард "Барселони" відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного.

Для 33-річної зірки світового футболу цей гол став 73-м у 145 матчах за національну команду і 39-м в офіційних іграх. За цим показником він став рекордсменом "альбіселесте", обійшовши Габріеля Батістуту, на рахунку якого 38 голів.

Аргентина зіграла з Чилі внічию - 1:1. На гол Мессі чилійці відповіли м'ячем Едуардо Варгаса.

Наступний матч аргентинці проведуть 19 червня проти Уругваю.

Кубок Америки повинен був відбутися в Аргентині і Колумбії від 12 червня до 12 липня 2020 року, проте терміни його проведення були зміщені на 12 місяців через пандемію коронавірусу.

Новими датами проведення турніру стали 13 червня - 10 липня 2021 року.

Спочатку турнір повинні були прийняти Аргентина і Колумбія, проте ситуація з коронавірусом і протести змусили організаторів перенести його до Бразилії.

У групі А виступають Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. У групі В - Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай. До плейоф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

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