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Мессі ефектно забив зі штрафного та встановив новий рекорд на Кубку Америки (відео)

Мессі ефектно забив зі штрафного та встановив новий рекорд на Кубку Америки (відео)

Associated Press

Лео допоміг збірній Аргентини набрати перше очко на турнірі.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився голом у воротах команди Чилі в першому турі групового етапу Кубка Америки. На 33-й хвилині форвард "Барселони" відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного.

Для 33-річної зірки світового футболу цей гол став 73-м у 145 матчах за національну команду і 39-м в офіційних іграх. За цим показником він став рекордсменом "альбіселесте", обійшовши Габріеля Батістуту, на рахунку якого 38 голів.

Аргентина зіграла з Чилі внічию - 1:1. На гол Мессі чилійці відповіли м'ячем Едуардо Варгаса.

Наступний матч аргентинці проведуть 19 червня проти Уругваю.

  • Кубок Америки повинен був відбутися в Аргентині і Колумбії від 12 червня до 12 липня 2020 року, проте терміни його проведення були зміщені на 12 місяців через пандемію коронавірусу.
  • Новими датами проведення турніру стали 13 червня - 10 липня 2021 року.
  • Спочатку турнір повинні були прийняти Аргентина і Колумбія, проте ситуація з коронавірусом і протести змусили організаторів перенести його до Бразилії.
  • У групі А виступають Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. У групі В - Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай. До плейоф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.