Мессі і Неймар під загрозою: на Кубку Америки виявлено понад 40 випадків зараження коронавірусом

На турнірі, який ледве встиг стартувати, вже серйозні проблеми.

На Кубку Америки, який цими днями відбувається у Бразилії, трапився масовий спалах коронавірусу.

Минулого тижня делегації 10 учасників турніру здали 2927 тестів на COVID-19. З них 41 дав позитивний результат. Безпосередньо у футболістів зафіксовано 20 випадків зараження коронавірусом, пише La Gazzetta dello Sport.

Ймовірно, спалахи COVID-19 трапилися у збірних Венесуели, Болівії, Колумбії і Перу.

Кубок Америки повинен був відбутися в Аргентині і Колумбії від 12 червня до 12 липня 2020 року, проте терміни його проведення були зміщені на 12 місяців через пандемію коронавірусу.

Новими датами проведення турніру стали 13 червня - 10 липня 2021 року.

Спочатку Кубок Америки повинні були прийняти Аргентина і Колумбія, проте ситуація з коронавірусом і протести змусили організаторів перенести його до Бразилії.

У групі А виступають Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. У групі В - Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай. До плейоф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Мессі ефектно забив зі штрафного і встановив новий рекорд на Кубку Америки.

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