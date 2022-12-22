Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мессі і ПСЖ досягли остаточної згоди щодо майбутнього аргентинця: чи буде новий контракт

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
391
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мессі і ПСЖ досягли остаточної згоди щодо майбутнього аргентинця: чи буде новий контракт

Фото: Associated Press

Чемпіон світу вирішив залишитися у паризькому клубі.

ПСЖ досяг усної домовленості з форвардом Ліонелем Мессі щодо продовження співпраці.

Про це пише Marca.

Відомо, що переговори щодо контракту аргентинця тривали чотири місяці

Поки що сторони не ухвалили рішення про заробітну плату та тривалість нової угоди. Очікується, що ключові деталі контракту будуть ухвалені на найближчій зустрічі представників ПСЖ.

Чинний контракт у аргентинця розрахований до кінця цього сезону.

  • Цього сезону Мессі взяв участь у 19 матчах клубу, у яких забив 12 голів і віддав 14 гольових передач.
  • ПСЖ з 41 очком перебуває на першому місці турнірної таблиці Ліги 1. У найближчому матчі, який відбудеться 28 грудня, парижани зустрінуться зі "Страсбуром".

Читайте також:

Втер носа Роналду: фото Мессі після перемоги на ЧС-2022 стало першим в історії Instagram за кількістю лайків

Легендарний момент: як Мессі підняв над головою Кубок світу – фото з церемонії нагородження

Мессі визнали найкращим гравцем ЧС-2022, Мбаппе виграв "Золоту бутсу"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
391
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація