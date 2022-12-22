Мессі і ПСЖ досягли остаточної згоди щодо майбутнього аргентинця: чи буде новий контракт

ПСЖ досяг усної домовленості з форвардом Ліонелем Мессі щодо продовження співпраці.

Про це пише Marca.

Відомо, що переговори щодо контракту аргентинця тривали чотири місяці

Поки що сторони не ухвалили рішення про заробітну плату та тривалість нової угоди. Очікується, що ключові деталі контракту будуть ухвалені на найближчій зустрічі представників ПСЖ.

Чинний контракт у аргентинця розрахований до кінця цього сезону.

Цього сезону Мессі взяв участь у 19 матчах клубу, у яких забив 12 голів і віддав 14 гольових передач.

ПСЖ з 41 очком перебуває на першому місці турнірної таблиці Ліги 1. У найближчому матчі, який відбудеться 28 грудня, парижани зустрінуться зі "Страсбуром".

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