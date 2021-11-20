Мессі красивим ударом забив дебютний гол у Чемпіонаті Франції (відео)

Ліонель допоміг парижанам у меншості здобути перемогу над "Нантом".
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі забив свій перший гол за паризький клуб у Чемпіонаті Франції. У поєдинку 14-го туру Ліги 1 аргентинець вразив ворота "Нанта".
Гол Лео стався на 87-й хвилині зустрічі, коли парижани вели в рахунку 2:1, перебуваючи від 65-ї хвилини в меншості після вилучення голкіпера Кейлора Наваса.
Мессі отримав передачу від Кіліана Мбаппе, змістився в центр і майже з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт суперника. Гол аргентинського нападника став останнім у цій грі, ПСЖ на власному полі переграв "Нант" з рахунком 3:1.
Відео гола Мессі
Огляд матчу
- Зазначимо, що Мессі провів уже шість поєдинків за ПСЖ в Чемпіонаті Франції. Гол у ворота "Нанта" став для нього першою результативною дією в Лізі 1.
- Також на рахунку Мессі три матчі і три голи в складі парижан у Лізі чемпіонів.
- Парижани продовжують впевнено лідирувати в Чемпіонаті Франції, випереджаючи "Ланс" на 13 очок.