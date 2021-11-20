Мессі красивим ударом забив дебютний гол у Чемпіонаті Франції (відео)

Ліонель допоміг парижанам у меншості здобути перемогу над "Нантом".

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі забив свій перший гол за паризький клуб у Чемпіонаті Франції. У поєдинку 14-го туру Ліги 1 аргентинець вразив ворота "Нанта" .

Гол Лео стався на 87-й хвилині зустрічі, коли парижани вели в рахунку 2:1, перебуваючи від 65-ї хвилини в меншості після вилучення голкіпера Кейлора Наваса.

Мессі отримав передачу від Кіліана Мбаппе, змістився в центр і майже з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт суперника. Гол аргентинського нападника став останнім у цій грі, ПСЖ на власному полі переграв "Нант" з рахунком 3:1.

Відео гола Мессі

Огляд матчу