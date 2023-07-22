Мессі на останніх секундах забив переможний гол-красень у дебютному матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Лео відзначився ефектним ударом зі штрафного у своєму першому поєдинку за клуб MLS.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі яскраво дебютував за "Інтер" Маямі, куди перебрався цього літа.

36-річний аргентинець забив переможний гол у матчі першого туру групового етапу Leagues Cup проти "Крус Асуль".

Мессі розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 54-й хвилині за рахунку 0:1 на користь своєї команди. Лео одразу віддали капітанську пов'язку.

MESSI DEBUTS FOR INTER MIAMI pic.twitter.com/gtBJ182P5b — SportsCenter (@SportsCenter) July 22, 2023

На 65-й хвилині "Крус Асуль" відігрався, проте в самій кінцівці зустрічі "Інтер" Маямі вирвав перемогу зусиллями Ліонеля – 1:2. Аргентинець на 90+4-й хвилині красиво забив прямим ударом зі штрафного.

El primer gol de Messi con Inter Miami



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Відзначившись у своєму дебютному матчі за новий клуб, Мессі підкорилося чергове видатне досягнення. Він став першим в історії футболістом, який забив 700 голів у кар'єрі без урахування пенальті.

Lionel Messi has now scored 700 non-penalty goals in his career.



The only player to have reached that milestone pic.twitter.com/MXOB01gvDl — ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2023

Також у цьому матчі дебютував інший зірковий новачок клубу Серхіо Бускетс. Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов відіграв повний поєдинок.

Leagues Cup – це турнір між клубами MLS та мексиканської Ліги MX. Три найкращі команди Кубка ліг кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Нагадаємо, Мессі підписав з "Інтером" Маямі контракт до кінця 2025 року. Одним з власників цього клубу є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Наразі команда посідає останнє місце у Східній конференції MLS.

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