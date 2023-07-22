Мессі на останніх секундах забив переможний гол-красень у дебютному матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Лео відзначився ефектним ударом зі штрафного у своєму першому поєдинку за клуб MLS.
Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі яскраво дебютував за "Інтер" Маямі, куди перебрався цього літа.
36-річний аргентинець забив переможний гол у матчі першого туру групового етапу Leagues Cup проти "Крус Асуль".
Мессі розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 54-й хвилині за рахунку 0:1 на користь своєї команди. Лео одразу віддали капітанську пов'язку.
MESSI DEBUTS FOR INTER MIAMI pic.twitter.com/gtBJ182P5b— SportsCenter (@SportsCenter) July 22, 2023
На 65-й хвилині "Крус Асуль" відігрався, проте в самій кінцівці зустрічі "Інтер" Маямі вирвав перемогу зусиллями Ліонеля – 1:2. Аргентинець на 90+4-й хвилині красиво забив прямим ударом зі штрафного.
El primer gol de Messi con Inter Miami— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023
Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63
Відзначившись у своєму дебютному матчі за новий клуб, Мессі підкорилося чергове видатне досягнення. Він став першим в історії футболістом, який забив 700 голів у кар'єрі без урахування пенальті.
Lionel Messi has now scored 700 non-penalty goals in his career.— ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2023
The only player to have reached that milestone pic.twitter.com/MXOB01gvDl
Також у цьому матчі дебютував інший зірковий новачок клубу Серхіо Бускетс. Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов відіграв повний поєдинок.
Leagues Cup – це турнір між клубами MLS та мексиканської Ліги MX. Три найкращі команди Кубка ліг кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.
Нагадаємо, Мессі підписав з "Інтером" Маямі контракт до кінця 2025 року. Одним з власників цього клубу є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Наразі команда посідає останнє місце у Східній конференції MLS.
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