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Мессі на останніх секундах забив переможний гол-красень у дебютному матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Мессі на останніх секундах забив переможний гол-красень у дебютному матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Ліонель Мессі забив гол у дебютній грі за "Інтер" Маямі / Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Лео відзначився ефектним ударом зі штрафного у своєму першому поєдинку за клуб MLS.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі яскраво дебютував за "Інтер" Маямі, куди перебрався цього літа.

36-річний аргентинець забив переможний гол у матчі першого туру групового етапу Leagues Cup проти "Крус Асуль".

Мессі розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 54-й хвилині за рахунку 0:1 на користь своєї команди. Лео одразу віддали капітанську пов'язку.

На 65-й хвилині "Крус Асуль" відігрався, проте в самій кінцівці зустрічі "Інтер" Маямі вирвав перемогу зусиллями Ліонеля – 1:2. Аргентинець на 90+4-й хвилині красиво забив прямим ударом зі штрафного.

Відзначившись у своєму дебютному матчі за новий клуб, Мессі підкорилося чергове видатне досягнення. Він став першим в історії футболістом, який забив 700 голів у кар'єрі без урахування пенальті.

Також у цьому матчі дебютував інший зірковий новачок клубу Серхіо Бускетс. Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов відіграв повний поєдинок.

Leagues Cup – це турнір між клубами MLS та мексиканської Ліги MX. Три найкращі команди Кубка ліг кваліфікуються до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Нагадаємо, Мессі підписав з "Інтером" Маямі контракт до кінця 2025 року. Одним з власників цього клубу є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем. Наразі команда посідає останнє місце у Східній конференції MLS.

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Дата публікації
Перегляди
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