Мессі нарвався на тролінг від саудитів після сенсаційної поразки Аргентини на ЧС-2022 (відео)

Уболівальники збірної Саудівської Аравії поглузували з лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Сенсаційну перемогу над національною командою Аргентини на чемпіонаті світу-2022 фанати саудитів вирішили відсвяткувати у стилі голового конкурента зіркового аргентинського форварда – Кріштіану Роналду.

Відео стало вірусним у соцмережах.

Saudi Arabia fans mocking Lionel Messi with the Cristiano Ronaldo celebration… pic.twitter.com/WI2RnkvZrm — SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022

Поєдинок Аргентина – Саудівська Аравія завершився поразкою південноамериканців з рахунком 1:2 . Таким чином, Саудівська Аравія перервала 36-матчеву безпрограшну серію Аргентини, не дозволивши їй повторити рекорд Італії, яка не програвала 37 поєдинків поспіль.

Сам Мессі назвав цю поразку на старті Мундіалю дуже важким ударом для його команди.

У другому турі 26 листопада Польща протистоятиме Саудівській Аравії, а аргентинці зіграють з мексиканцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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