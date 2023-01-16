Мессі не допоміг: суперник "Шахтаря" в Лізі Європи несподівано здолав ПСЖ у чемпіонаті Франції (відео)

Парижани поставили під сумнів своє лідерство в турнірній таблиці.

ПСЖ у виїзному матчі 19-го туру чемпіонату Франції неочікувано програв "Ренну" з рахунком 1:0 .

"Червоно-чорні", які є майбутнім суперником донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, забили переможний гол у другому таймі. Його автором на 65-й хвилині став захисник Амарі Траоре.

Протягом матчу парижани більше володіли м'ячем, проте не створили майже нічого небезпечного біля воріт суперника, завдавши лише один удар у площину проти шести у господарів.

Зазначимо, що повний матч на полі провели зірки паризького клубу Ліонель Мессі та Неймар, а Кіліан Мбаппе вийшов рятувати ситуацію в другому таймі, проте підопічні Крістофа Галтьє так і не зуміли розпечатати ворота "Ренна".

Огляд матчу

Для ПСЖ це друга поразка за останні три матчі в чемпіонаті Франції. Парижани з 47 очками продовжують лідирувати в турнірній таблиці, але підпустили до себе "Ланс" уже на відстань 3 балів. "Ренн" йде п'ятим, маючи у своєму активі 37 залікових пунктів.

У наступному турі ПСЖ 29 січня прийме "Реймс", а "Ренн" 27 січня на виїзді зіграє з "Лор'яном".

Нагадаємо, поєдинки раунду стикових матчів Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ренном" відбудуться вже за місяць, 16-го і 23 лютого.

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