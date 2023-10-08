Мессі не врятував: "Інтер" Маямі з Кривцовим втратив шанси на вихід до плейоф МЛС (відео)

"Інтер" Маямі аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова зазнав поразки від "Цинциннаті" у домашньому матчі 33-го туру регулярного чемпіонату МЛС – 0:1 .

Єдиний гол гості забили у другому таймі. На 78-й хвилині Серхіо Бускетс втратив м'яч на власній половині поля, після чого Альваро Барреаль вдало зіграв на добиванні та приніс гостям перемогу.

Кривцов вийшов на поле у стартовому складі та провів весь матч. Мессі з'явився на заміну на 55-й хвилині, проте результативними діями не відзначився.

Огляд матчу

Таким чином, клуб Девіда Бекхема (33 очки) за два матчі до завершення чемпіонату посідає передостаннє місце у Східній конференції та втратив математичні шанси пробитися до плейоф. "Цинциннаті" (68 очок) очолює турнірну таблицю Східної конференції.

У наступному матчі "Інтер Маямі" 19 жовтня прийме "Шарлотт", 22 жовтня "Цинциннаті" зіграє з "Атлантою Юнайтед".

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