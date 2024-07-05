Мессі не забив пенальті: збірна Аргентини драматично вийшла до півфіналу Кубка Америки (відео)

Лео не реалізував свій удар у серії пенальті, однак це не завадило "альбіселесте" пройти до наступної стадії.

Збірна Аргентини в напруженій боротьбі здолала національну команду Еквадору у чвертьфіналі Кубка Америки 2024 року.

Основний час матчу у Х'юстоні завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися гравці "альбіселесте" (4:2).

Підопічні Ліонеля Скалоні вийшли вперед на 35-й хвилині поєдинку – Лісандро Мартінес відзначився після передачі Алексіса Макаллістера.

Після перерви еквадорці мали чудовий шанс відігратися, але на 62-й хвилині зустрічі Еннер Валенсія не реалізував пенальті.

Однак у компенсований час, на 90+2-й хвилині, збірна Еквадору таки змогла забити – точного удару завдав Кевін Родрігес, у ролі асистента виступив Джон Єбоа.

Згідно з регламентом турніру, в разі нічиєї в основний час у матчі плейоф команди одразу переходять до серії пенальті. У аргентинців першим пішов бити Ліонель Мессі, але не зумів реалізувати одинадцятиметровий, влучивши у поперечину.

Утім, це не завадило чинним чемпіонам світу пробитися до півфіналу. В еквадорців не забили пенальті Анхель Мена та Алан Мінда, тоді як аргентинці реалізували інші свої чотири удари – влучними були Хуліан Альварес, Алексіс Макаллістер, Гонсало Монтьєль та Ніколас Отаменді.

Огляд матчу Аргентина – Еквадор

У півфіналі Аргентина 10 липня зіграє проти переможця матчу Венесуела – Канада, який відбудеться у суботу, 6 липня.

Іншого півфіналіста Кубка Америки-2024 визначатимуть переможці пар Колумбія – Панама та Уругвай – Бразилія.

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