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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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155
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Мессі обійшов Мбаппе і став лідером за результативними діями на ЧС-2026

Сталося це після півфіналу Мундіалю проти Англії, в якому Лео відзначився двома асистами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став одноосібним лідером за результативними діями на чемпіонаті світу-2026.

У матчі 1/2 фіналу ЧС-2026 проти Англії він зробив дві результативні передачі. На 86-й хвилині він асистував Енцо Фернандесу, а на 90+2-й — Лаутаро Мартінесу, який забив переможний гол.

Завдяки цьому Мессі обійшов нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе за показником "гол+пас" на ЧС‑2026.

Тепер на рахунку Мессі 12 результативних дій на ЧС‑2026 (8 голів + 4 асисти), тоді як у Мбаппе — 11 (8 голів + 3 асисти).

Окрім того, Мессі разом із Мбаппе є найкращими бомбардирами турніру — по 8 голів.

Нагадаємо, Аргентина з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1) та вийшла до фіналу ЧС-2026.

У вирішальному поєдинку за трофей підопічні Ліонеля Скалоні позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0).

Фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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