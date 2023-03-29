Мессі оформив хет-трик і встановив історичне досягнення у збірній Аргентини (відео)

Лео перетнув позначку в сто голів за "альбіселесте".
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі забив три голи в товариському матчі проти Кюрасао, який відбувся в ніч проти 29 березня.
35-річний нападник французького ПСЖ відзначився на 20-й, 33-й та 37-й хвилинах.
Таким чином, Мессі перетнув позначку в сто голів за національну команду. Забиті м'ячі у ворота Кюрасао стали для Ліонеля 100-м, 101-м і 102-м у складі аргентинської збірної.
Зазначимо, що Мессі став лише третім футболістом в історії, який забив за національну збірну понад сто голів. Рекордсменом за цим показником є португалець Кріштіану Роналду, на рахунку якого 122 м'ячі. Другу сходинку посідає колишній нападник збірної Ірану Алі Даеї, в активі якого 109 голів.
Матч Аргентина – Кюрасао завершився з рахунком 7:0. Окрім Мессі, голи забивали Ніколас Гонсалес, Енцо Фернандес, Анхель Ді Марія і Гонсало Монтьєль.
Огляд матчу
Мессі виступає за збірну Аргентини від 2004 року. Відтоді він провів за національну команду 174 матчі. Лео є найкращим бомбардиром в історії "альбіселесте".
Разом зі збірною Аргентини він виграв чемпіонат світу 2022 року в Катарі, а також був визнаний найкращим гравцем Мундіалю.
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