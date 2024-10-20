Мессі оформив хет-трик за 11 хвилин та встановив бомбардирський рекорд "Інтера" Маямі (відео)

Лео став найкращим голеадором в історії американського клубу.

Зірковий аргентинський форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі відзначився хет-триком у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Нью-Інгленд Революшн".

37-річний аргентинець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на поле на 58-й хвилині за рахунку 2:2.

До кінця зустрічі Лео оформив хет-трик, причому всі свої голи він забив упродовж 11 хвилин – від 78-ї до 89-ї. Саме Мессі встановив остаточний рахунок гри – 6:2 на користь маямців.

Відео хет-трика Мессі

Зазначимо, що дублем у цьому поєдинку також відзначився зірковий уругвайський нападник Луїс Суарес, який раніше разом з Мессі виступав за іспанську "Барселону".

Завдяки своєму хет-трику Мессі став найкращим бомбардиром в історії "Інтера" Маямі – на його рахунку 33 голи. Аргентинець обійшов еквадорця Леонардо Кампану, в активі якого 32 м'ячі.

Цього сезоні Лео забив 17 голів і віддав 10 асистів у 18 матчах за "Інтер" Маямі в МЛС.

Клуб Девіда Бекхема, за який також виступає український захисник Сергій Кривцов, набрав 74 очки в регулярному сезоні МЛС, що є рекордом чемпіонату.

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