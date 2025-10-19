Мессі оформив хет-трик і вперше виграв Золоту бутсу МЛС

Ліонель Мессі / © Associated Press

Реклама

Легендарний форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі відзначився хет-триком у заключному матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Нешвілла".

38-річний аргентинець провів на полі весь поєдинок. На 35-й хвилині він відкрив рахунок у зустрічі після передачі Жорді Альби, який оголосив, що завершить кар'єру після поточного сезону МЛС.

До перерви господарі відповіли двома голами, але на старті другої половини матчу Мессі відновив паритет у грі, реалізувавши пенальті на 63-й хвилині.

Реклама

На 81-й хвилині, за рахунку 2:3 на користь своєї команди, Лео забив утретє. Асистував йому Іан Фрей.

Крім хет-трику, Мессі також зробив результативну передачу. Поєдинок закінчився перемогою маямців з рахунком 2:5 .

Огляд матчу "Нешвілл" – "Інтер" Маямі

Із показником 29 голів та 19 результативних передач Мессі став найкращим бомбардиром регулярного сезону МЛС. Аргентинець обійшов Деніса Буангу з "Лос-Анджелеса" та Сема Сарріджа з "Нешвілла", на рахунку яких по 24 забиті м'ячі. Ліонель уперше виграв Золоту бутсу МЛС.

"Інтер" Маямі завершив регулярний чемпіонат МЛС на третьому місці в таблиці Східної конференції, набравши 65 очок у 34 матчах.

Реклама

У першому раунді плейоф команда Мессі зіграє проти "Нешвілла", який фінішував шостим. Серія триватиме до двох перемог, її стартовий матч відбудеться 24 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив світовий рекорд за кількістю асистів у матчах за національну збірну.