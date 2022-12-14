Мессі перед фіналом ЧС-2022 висловився про своє майбутнє в збірній Аргентини після Мундіалю

Лео заявив, що світова першість в Катарі стане для нього останньою в кар'єрі.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі повідомив, що на чемпіонаті світу-2022 в Катарі востаннє грає за національну команду на планетарних першостях.

У півфіналі ЧС-2022 аргентинці розгромили Хорватію (3:0). Тож фінал турніру стане для семиразового володаря "Золотого м'яча" останнім поєдинком у футболці "альбіселесте" на Мундіалях.

"Я пишаюся тим, що можу завершити свою кар'єру на чемпіонаті світу, зігравши в цьому фіналі. Те, що я переживаю зараз, це щось неймовірне. Безперечно, в неділю буде моя остання гра на чемпіонаті світу. До наступного турніру 2026 року ще багато часу, і я не думаю, що мені це вдасться. Тому я сподіваюся завершити виступ найкращим чином.

Перша гра на турнірі стала для Аргентини дуже важким ударом, тому що ми перервали тривалу серію без поразок. Такий початок чемпіонату світу став дуже важким випробуванням для нас. Але команда ще раз показала, наскільки вона сильна", – цитує Мессі Marca.

Раніше повідомлялося, що Мессі повторив "вічний" рекорд легенди збірної Німеччини за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

У фіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє з переможцем другого півфіналу, в якому сильнішого визначатимуть Франція та Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

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