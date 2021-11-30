Мессі після вручення "Золотого м'яча-2021" не з'явився на тренування ПСЖ

У футболіста виявили симптоми гастроентериту.
У понелідол, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. "Золотий м'яч" за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
А вже у вівторок аргентинець мав бути присутнім на тренуванні ПСЖ, але пропустив її, повідомляє GFFN.
Зазначається, що у Мессі виявлено симптоми гастроентериту. З цієї ж причини тренування пропустив його співвітчизник Леандро Паредес.
Крім того, ПСЖ повідомив, що Мауро Ікарді відновив тренування, а повернення до ладу Андера Еррери очікується до кінця тижня.
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