Мессі після вручення "Золотого м'яча-2021" не з'явився на тренування ПСЖ

Мессі після вручення "Золотого м'яча-2021" не з'явився на тренування ПСЖ

У футболіста виявили симптоми гастроентериту.

У понелідол, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. " Золотий м'яч " за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

А вже у вівторок аргентинець мав бути присутнім на тренуванні ПСЖ, але пропустив її, повідомляє GFFN.

Зазначається, що у Мессі виявлено симптоми гастроентериту. З цієї ж причини тренування пропустив його співвітчизник Леандро Паредес.

Крім того, ПСЖ повідомив, що Мауро Ікарді відновив тренування, а повернення до ладу Андера Еррери очікується до кінця тижня.

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