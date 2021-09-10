Мессі побив рекорд Пеле за голами за збірну в Південній Америці: знищив Болівію в матчі відбору ЧС-2022 (відео)

Мессі побив рекорд Пеле за голами за збірну в Південній Америці: знищив Болівію в матчі відбору ЧС-2022 (відео)

Нове досягнення 34-річного форварда.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив новий рекорд - він став найкращим бомбардиром у Південній Америці в іграх за національні команди.

Історичне досягнення підкорилося 34-річному нападнику в матчі відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 з Болівією. Аргентина розгромила суперника з рахунком 3:0, а сам Ліонель став автором всіх трьох м'ячів у грі.

Тепер в активі Мессі 79 голів у 153 матчах у складі збірної Аргентини. Він побив рекорд Пеле, який тримався з початку 70-х років минулого століття. Бразилець відзначився 77 забитими м'ячами в 92 поєдинках за свою збірну.

Мессі дебютував за збірну Аргентини ще у 2005 році.

У першому матчі за національну команду проти Угорщини Ліонель через дві хвилини після виходу на заміну заробив вилучення.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Мессі дивом уникнув серйозної травми після звірячого фолу суперника.

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