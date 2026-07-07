Мессі побив історичний рекорд Марадони на чемпіонатах світу

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став абсолютним рекордсменом в історії чемпіонатів світу за кількістю результативних передач.

У матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Єгипту він на 79-й хвилині за рахунку 0:2 на користь суперника розпочав шалений камбек своєї команди, виконавши навіс з правого флангу, з якого головою забив Крістіан Ромеро.

Ця гольова передача стала для Мессі вже 9-ю на чемпіонатах світу. Завдяки цьому він випередив легендарного співвітчизника Дієго Марадону, який за свою кар'єру віддав 8 асистів на Мундіалях.

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Зазначимо, що на 84-й хвилині Ліонель також відзначився забитим голом, зрівнявши рахунок у матчі — 39-річний нападник ударом з меж штрафного майданчика вколотив м'яч під поперечину.

Цей гол став для Мессі 8-м на ЧС-2026. Він став одноосібним лідером бомбардирських перегонів, обійшовши Кіліана Мбаппе (Франція) та Ерлінга Голанда (Норвегія), які забили по 7 м'ячів.

Крім того, Ліонель оновив власний рекорд за голами на чемпіонатах світу — тепер на його рахунку 21 забитий м'яч на Мундіалях, і це на два більше, ніж має Мбаппе (19).

Також Мессі оновив свій рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів — він забив у дев'ятому матчі поспіль на ЧС.

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До слова, Мессі міг забивати ще в першому таймі, але на 21-й хвилині не реалізував пенальті, не зумівши переграти з 11-метрової позначки воротаря єгиптян Мостафу Шобейра.

Таким чином, Ліонель Мессі став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який не забив два пенальті впродовж одного турніру.

Нагадаємо, Аргентина здійснила суперкамбек і перемогла Єгипет з рахунком 3:2. Переможний гол на 90+2-й хвилині забив Енцо Фернандес, головою замкнувши подачу Лаутаро Мартінеса з правого флангу.

В 1/4 фіналу підопічні Ліонеля Скалоні позмагаються з переможцем матчу Швейцарія — Колумбія, який відбудеться у вівторок, 7 липня, о 23:00 за київським часом.

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Додамо, що збірна Аргентини залишається чинним чемпіоном світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі “альбіселесте” в серії пенальті обіграли Францію.

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