Ліонель Мессі / © Associated Press

Реклама

Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі побив історичний рекорд у МЛС.

У матчі регулярного чемпіонату проти "Торонто" 38-річний аргентинець забив гол та віддав два асисти. Його команда на виїзді перемогла з рахунком 4:2.

Завдяки цьому перформансу Мессі підкорилося унікальне досягнення. Він найшвидше в історії МЛС досяг позначки у 100 результативних дій — 59 голів та 41 асист. Для цього йому знадобилося знадобилося лише 64 матчі.

Реклама

Аргентинець перевершив попереднього рекордсмена, ексфорварда збірної Італії Себастьяна Джовінко, який дістався позначки у 100 результативних дій в МЛС за 95 поєдинків.

Цього сезону в активі Мессі 9 голів та 3 асисти за клуб у чемпіонаті МЛС.

Наразі "Інтер" Маямі посідає третє місце у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 22 очки після 12 поєдинків.

У наступному турі МЛС команда Гільєрмо Ойоса в ніч проти 14 травня на виїзді зіграє проти "Цинциннаті".

Реклама

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" оштрафував зіркових футболістів на великі суми за бійку на тренуванні.

Новини партнерів