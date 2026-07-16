Мессі поділився емоціями після вольової перемоги над Англією та виходу до фіналу ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував вольову перемогу над Англією (2:1) у півфіналі чемпіонату світу-2026.

"Усе, що ми пережили, було неймовірним — від самого початку, як ми й казали. Хоча це був просто футбольний матч, коли ми почали виходити на поле і заграв гімн, ми пережили особливі відчуття, і команда це відчула. Це не була просто ще одна перемога, це була важлива перемога, якої хотів аргентинський народ і ми теж, і вона вивела нас до нового фіналу чемпіонату світу.

Це божевілля — грати у двох фіналах чемпіонату світу поспіль, і, власне, ця команда просто неймовірна. Сьогодні ми знову пішли вперед, коли ситуація стала складною, ми ніколи не припиняли вірити і намагатися. Сьогодні ми показали дуже змістовний футбол, коли поступалися в рахунку. Ми затиснули їх у власному штрафному, і це величезне щастя.

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Чесно кажучи, те, що ми переживаємо і як усе складається — це просто божевілля. Я щиро вірив у цю команду перед початком чемпіонату світу і знав, що ми будемо в четвірці найкращих, що ми будемо боротися. І ось ми опинилися в черговому фіналі, здається, це вже п'ятий поспіль, два фінали чемпіонату світу поспіль... це вражає.

Мене ця команда не дивує, я знаю, на що ми здатні. Можливо, у людей були сумніви через те, в якому стані ми підійшли до турніру, адже у нас були гравці на межі своїх можливостей і з проблемами. Але коли ця команда збирається разом і об'єднується, вона завжди дає щось більше, гравці заряджають одне одного і дістають резерви звідти, де їх, здавалося б, немає, щоб викластися на максимум.

Насолоджуйтесь цим моментом, як насолоджуємося ним ми. Сьогодні ми знову виходимо до фіналу чемпіонату світу, ми знову повернули Аргентину до двійки найкращих. Ми вже чотири роки насолоджуємося статусом чемпіонів світу, а тепер знову гратимемо у фіналі. Нехай люди насолоджуються, як вони це і роблять, сьогодні ми зробили останній крок і досягли того, чого всі хотіли: дійти до кінця, зіграти у фіналі чемпіонату світу, а далі, як завжди, буде те, чого захоче Бог.

Іспанія — це величезна збірна, з видатними гравцями, з поставленою грою. Збірна, яку я добре знаю, з ігровою філософією, за якою вони грають вже багато років. Я також знаю їхніх гравців, грав проти них, стежу за ними, багато хто з них у "Барсі" — команді, яку я люблю і за якою стежу. Це особливий матч, фінал чемпіонату світу. Думаю, що гра буде дуже рівною.

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Ми знову вийшли до фіналу чемпіонату світу, в статусі чинних чемпіонів. Протягом останніх чотирьох років ми були найкращими, хай би як кому це боліло і хай би що хто казав. Сьогодні ми вкотре у двійці найкращих у світі, і це доводить, що все зроблене нами — не випадковість, і ніхто нам нічого не дарував. Вийти у два фінали чемпіонату світу поспіль вдається небагатьом, і ця команда це зробила.

Я обмірковував рішення протягом останнього року, постійно обговорюючи це зі Скалоні. Я зробив усе можливе, щоб підійти до турніру в найкращій формі, я готувався і тренувався цілий рік. Провів грудень в Аргентині, тренуючись вранці та ввечері. Я знав, що віддам усе, аби підійти в оптимальних кондиціях і мати змогу насолодитися цим, адже насолоджуватися чемпіонатом світу можна лише тоді, коли добре почуваєшся.

На останньому Кубку Америки, де мені довелося грати, я був не в найкращому фізичному стані, я отримав травму проти Чилі в другому матчі, і потім тягнув її до кінця. Закінчилося все травмою, не м'язовою, але весь турнір я почувався погано, проте все стається не просто так. Я підготувався на повну, щоб насолодитися цим і бути на максимумі.

Як я щойно сказав, ми горді й щасливі, що можемо подарувати радість людям. Чемпіонати світу для нас особливі, і ми забуваємо про всі негаразди, які нам доводиться переживати. Є люди, які не мають роботи, які ледве зводять кінці з кінцями або постійно борються за виживання — таке вже наше життя. Мати можливість дарувати їм таку радість, знову бути у фіналі чемпіонату світу, вийти у два фінали поспіль...

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Це був особливий матч з Англією, ми не могли програти. Хоча ця команда нікому нічого не винна. Ви ж бачили, аргентинці такі: ми завжди вимагаємо більшого, і я думаю, що якби ми сьогодні програли, люди б вийшли й почали верзти якісь дурниці, але ми не дали їм такого шансу. Ми знали, що у футбольному плані ми кращі за них, але коли це матч такого масштабу, на карту поставлено дуже багато. В таких матчах відіграє роль історія, але він не припиняє бути особливим через усе, що він означає, і ми мали його виграти", — сказав Мессі для TyC Sports.

Зазначимо, що в грі з англійцями Мессі зробив два асисти і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Також Мессі обійшов Мбаппе і став лідером за результативними діями на ЧС-2026.

Аргентинці у фіналі ЧС-2026 позмагаються з Іспанією, яка в іншому півфіналі здолала Францію (2:0). Матч відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти Англії.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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