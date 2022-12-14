Мессі повторив "вічний" рекорд легенди збірної Німеччини за кількістю матчів на чемпіонатах світу

Лео стане абсолютним рекордсменом, якщо зіграє у фіналі.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Хорватії повторив рекорд видатного німецького півзахисника Лотара Маттеуса за кількістю матчів на Мундіалях.

Поєдинок з хорватами став для семиразового володаря "Золотого м'яча" 25-м на планетарних першостях. Стільки ж матчів на чемпіонатах світу на рахунку Маттеуса.

Мессі під час турніру в Катарі обійшов за проведеними іграми на ЧС таких легенд футболу, як Дієго Марадона (21 матч), Паоло Мальдіні (23) та Мирослав Клозе (24).

The night is young but Lionel Messi has already made history.



He now holds the record for World Cup appearances (25) along with #GER great Lothar Matthaus.#ARG | #FIFAWorldCup | #ARGCRO pic.twitter.com/ALlEXHZLYb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 13, 2022

У півфіналі ЧС-2022 аргентинці розгромили Хорватію (3:0). Тож у фіналі Лео може побити "вічне" досягнення Маттеуса, якшо візьме участь у вирішальному поєдинку турніру.

Додамо, що в фіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє з переможцем другого півфіналу, в якому сильнішого визначатимуть Франція та Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

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