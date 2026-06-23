Мессі повторив унікальний гольовий рекорд чемпіонатів світу

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі, який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу, встановив ще одне видатне досягнення.

38-річний нападник "Інтера" Маямі повторив унікальний рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів.

У матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Австрії він оформив дубль, який приніс "альбіселесте" перемогу з рахунком 2:0.

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Поєдинок проти австрійців став для Мессі шостим поспіль на Мундіалях, у якому він відзначився щонайменше одним голом. Мессі розпочав результативну серію ще з матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії й відтоді забив 10 м'ячів.

Мессі став третім гравцем в історії, який забивав у шести поспіль матчах на чемпіонатах світу, повторивши досягнення француза Жюста Фонтена (1958) та бразильця Жаїрзіньйо (1970).

У стартовому турі групи J аргентинці завдяки хет-трику Ліонеля Мессі розгромили Алжир (3:0), тоді як австрійці розібралися з Йорданією (3:1).

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією (2:1).

Після другого туру Аргентина (6 очок) достроково виграла групу та вийшла до плейоф. Австрія та Алжир мають по 3 бали. Йорданія (0) втратила шанси на плейоф.

У заключному третьому турі Аргентина зустрінеться з Йорданією, а Алжир побореться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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