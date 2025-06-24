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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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517
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2 хв

Мессі проти колишньої команди: сформувалися перші пари плейоф на Клубному чемпіонаті світу-2025

В 1/8 фіналу "Інтер" Маямі Ліонеля Мессі позмагається проти ПСЖ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

На Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу завершилися матчі групового етапу в квартетах A та B, унаслідок чого визначили перші дві пари 1/8 фіналу.

Із групи A до плейоф вийшли бразильський "Палмейрас" та американський "Інтер Маямі" (по 5 очок), які посіли перше те друге місця відповідно.

В очному матчі заключного туру вони зіграли внічию (2:2), відтак залишивши за бортом турніру португальський "Порту" та єгипетський "Аль-Ахлі" (по 2 бали), які в останньому турі також розійшлися результативною нічию (4:4).

Із групи В до плейоф вийшли французький ПСЖ та бразильський "Ботафого". В заключному турі ПСЖ обіграв американський "Сіетл Саундерз" (2:0), а "Ботафого" програв мадридському "Атлетіко" (0:1).

У підсумку одразу три команди цього квартету набрали по 6 очок, але завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів до наступної стадії пробилися саме ПСЖ (з першого місця) та "Ботафого" (з другого). "Атлетіко" фінішував третім і, як і "Сіетл Саундерз", вилетів з турніру.

Тож в 1/8 фіналу Ліонель Мессі та його "Інтер Маямі" позмагаються з колишньою командою аргентинця ПСЖ. Матч відбудеться в неділю, 29 червня, о 19:00 за київським часом.

В іншій парі 1/8 фіналу зійдуться бразильські "Палмейрас" і "Ботафого". Поєдинок відбудеться у суботу, 28 червня, о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

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